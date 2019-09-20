Под Днепром поймали педофила. Фото

Полицейский в Каменском задержали 53-летнего жителя Днепра по подозрению в попытке совращения 12-летней девочки.

К правоохранителям обратилась мать ребенка и сообщила о преступлении, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

В Каменском поймали подозреваемого в попытке совратить 12-летнюю девочку dt.ua

"19 сентября в полицию обратилась мать 12-летней девочки, которая сообщила, что неизвестный мужчина заманил ее дочь в квартиру и начал совершать в отношении девочки разные развратные действия. Затем, когда девочка расплакалась, отпустил ее", – сказано в сообщении.

Полицейские установили и задержали подозреваемого.

В настоящее время решается вопрос о сообщение ему о подозрении по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса и избрании меры пресечения.

Фото подозреваемого Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Правоохранители призывают родителей больше беседовать с детьми об опасности общения с малознакомыми и незнакомцами.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре 25 августа мужчина пытался изнасиловать 15-летнюю девочку и порезал ей лицо. По дороге к пляжу неизвестный ударил ее бутылкой по голове и начал тащить в кусты.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram