Под Днепром поймали педофила. Фото

Полицейский в Каменском задержали 53-летнего жителя Днепра по подозрению в попытке совращения 12-летней девочки.
К правоохранителям обратилась мать ребенка и сообщила о преступлении, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
В Каменском поймали подозреваемого в попытке совратить 12-летнюю девочку
dt.ua
"19 сентября в полицию обратилась мать 12-летней девочки, которая сообщила, что неизвестный мужчина заманил ее дочь в квартиру и начал совершать в отношении девочки разные развратные действия. Затем, когда девочка расплакалась, отпустил ее", – сказано в сообщении.
Полицейские установили и задержали подозреваемого.
В настоящее время решается вопрос о сообщение ему о подозрении по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса и избрании меры пресечения.
Фото подозреваемого
Пресс-служба полиции Днепропетровской области
Правоохранители призывают родителей больше беседовать с детьми об опасности общения с малознакомыми и незнакомцами.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре 25 августа мужчина пытался изнасиловать 15-летнюю девочку и порезал ей лицо. По дороге к пляжу неизвестный ударил ее бутылкой по голове и начал тащить в кусты.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram