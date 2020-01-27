Главная Новости
27 января • обновлено в 12:31
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Под Днепром напали на автобусы с пассажирами: новые подробности ЧП

1.2т
Читать материал на украинском

В воскресенье, 26 января, в Никополе Днепропетровской области неизвестные напали на автобусы с пассажирами. В полиции опровергли информацию об обстреле.

Как сообщили на сайте Национальной полиции в Днепропетровской области, во время движения злоумышленники начали кидать камни в боковые стекла четырех городских автобусов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Новости
Под Днепром автомобиль сбил маму с ребенком на "зебре": фото с места ДТП

По данному факту открыли уголовное дело. С места происшествия правоохранители изъяли орудия преступления. За хулиганство злоумышленникам грозит ограничение свободы на срок до пяти лет.

В Никополе напали на автобусы с пассажирами

В Никополе напали на автобусы с пассажирами

Facebook Виталия Голина

В Никополе напали на автобусы с пассажирами

В Никополе напали на автобусы с пассажирами

Facebook Виталия Голина

В Никополе напали на автобусы с пассажирами

В Никополе напали на автобусы с пассажирами

Facebook Виталия Голина

Как писал OBOZREVATEL ранее, в городе Никополь Днепропетровской области 26 января неизвестные открыли огонь по городским автобусам. В момент обстрела в салонах находились пассажиры. Инцидент произошел в районе городской больницы №4

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
2
Смешно
0
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги