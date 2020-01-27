Под Днепром напали на автобусы с пассажирами: новые подробности ЧП

В воскресенье, 26 января, в Никополе Днепропетровской области неизвестные напали на автобусы с пассажирами. В полиции опровергли информацию об обстреле.

Как сообщили на сайте Национальной полиции в Днепропетровской области, во время движения злоумышленники начали кидать камни в боковые стекла четырех городских автобусов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По данному факту открыли уголовное дело. С места происшествия правоохранители изъяли орудия преступления. За хулиганство злоумышленникам грозит ограничение свободы на срок до пяти лет.

В Никополе напали на автобусы с пассажирами Facebook Виталия Голина

В Никополе напали на автобусы с пассажирами Facebook Виталия Голина

В Никополе напали на автобусы с пассажирами Facebook Виталия Голина

Как писал OBOZREVATEL ранее, в городе Никополь Днепропетровской области 26 января неизвестные открыли огонь по городским автобусам. В момент обстрела в салонах находились пассажиры. Инцидент произошел в районе городской больницы №4

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