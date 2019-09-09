Под Днепром мужчина забил до смерти коллегу: подробности

В Никополе Днепропетровской области 8 сентября полицейские задержали местного 26-летнего жителя, который убил коллегу.

Мужчина до смерти избил своего товарища прямо на остановке общественного транспорта, сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

Под Днепром мужчина забил коллегу до смерти Коррупция Инфо

Известно, что мужчины были коллегами. По дороге домой на автобусной остановке между ними возникла ссора, а после и драка, во время которой один из мужчин нанес другому телесные повреждения. 29-летний потерпевший скончался на месте.

Оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемому в совершении умышленного убийства грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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