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20 мая • обновлено в 13:35
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Карина Бондаренко
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Под Днепром фура обрушила автомобильный мост: появились первые фото

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В селе Алексеевка Никопольского района Днепропетровской области обрушился мост через залив Каховского водохранилища.

Происшествие случилось, когда по нему проезжала 20-тонная фура, груженная металлическими конструкциями. В результате аварии никто не пострадал, сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам местных жителей, мост был чуть ли не единственной переправой к нескольким населенным пунктам. Сейчас проезд в Покров и Капуловку будет осуществляться в объезд – через Катериновку или Старозаводское.

В Никополе обвалился мост с фурой

В Никополе обвалился мост с фурой

Информатор

"Этот мост уже давно пребывал в таком состоянии — он шатался, скрипел и терял фрагменты. Мы неоднократно обращались к представителям всех уровней власти, однако ответа не последовало. Неделю назад тут проводили "латочный" ремонт", – отметила местная жительница Лариса.

В Никополе обвалился мост с фурой

В Никополе обвалился мост с фурой

Информатор

На место вызвали полицию, спасателей и представителей местной власти. Детали происшествия выясняются.

В Никополе обвалился мост с фурой

В Никополе обвалился мост с фурой

Информатор

В Никополе обвалился мост с фурой

В Никополе обвалился мост с фурой

Информатор

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
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