Под действием гипноза: в Днепре ромы цинично обокрали школьниц

В Днепре 19 ноября полиция задержала двух женщин, которые выманили у школьниц деньги и золотые украшения.

Как сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции Днепропетровской области, происшествие случилось в мае 2019 года на проспекте Пушкина (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В Днепре ромы цинично обокрали школьниц

Как стало известно, к трем подросткам подошли две женщины и предложили "снять порчу". Для этого, по словам мошенниц, им необходимо принести из дома деньги и украшения.

Потерпевшие рассказали, что они как бы под действием гипноза собрали в квартире все ценные вещи и отдали мошенницам.

После того, как злоумышленницы получили желаемое, они дали девочкам "заклинание", которое нужно прочитать в ближайшей школе. А когда школьницы вернулись, женщин с их вещами уже не было на месте.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Сейчас одной из злоумышленниц вручено сообщение о подозрении по указанной статье. Мошеннице грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Правоохранители отметили, если Вы стали жертвой женщины на фото, обратитесь в полицию по телефону: (056)-745-41-98.

Злоумышленница Пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области

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