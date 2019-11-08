Переходил по "зебре": в Днепре возле школы сбили ребенка

В пятницу, 8 ноября, напротив школы №62 в Днепре Daewoo Lanos сбил школьника, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

ДТП произошло около 8:15 на улице Строителей. Пострадавшего мальчика забрала "скорая" в 16-ю городскую больницу, сообщает Информатор.

В Днепре возле школы сбили ребенка Информатор

По словам очевидцев, водитель ехал по улице в сторону проспекта Богдана Хмельницкого. Возле школы, где есть пешеходный переход и два лежачих полицейских, поток автомобилей остановился, чтобы пропустить пешеходов. Однако Lanos решил объехать "тянучку" по встречной полосе и наехал на ребенка.

От удара ребенка отбросило в сторону. Свидетели рассказали, что мужчина хотел посадить мальчика в салон и отвезти в больницу, но прохожие не дали ему этого сделать. Затем виновник ДТП попытался скрыться.

По неофициальной информации, у мужчины не было при себе водительского удостоверения.

Информатор

Информатор

Информатор

Информатор

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