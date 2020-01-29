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29 января • обновлено в 08:17
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Алина Рашевская

Отказали тормоза: в центре Днепра произошло жуткое ДТП с грузовиком. Фото

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В Днепре 28 января перед перекрестком улиц Сечевых Стрельцов и Старокозацкой грузовик FAW на полной скорости влетел в дерево, после чего протаранил легковушку.

Водитель потерял управление над транспортным средством из-за отказа тормозов. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Днепре грузовик угодил в жуткое ДТП

В Днепре грузовик угодил в жуткое ДТП

Информатор

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Известно, что ДТП произошло около 19:10. Грузовой автомобиль двигался в сторону проспекта Дмитрия Яворницкого. В один момент у него отказали тормоза. Чтобы избежать столкновения с другими автомобилями, шофер направил грузовик в дерево, однако после столкновения он продолжил движение по инерции и въехал в Opel, который стоял в среднем ряду на светофоре.

В аварии никто не пострадал. Все обстоятельства произошедшего выясняли правоохранители.

ДТП с грузовиком в Днепре

ДТП с грузовиком в Днепре

Информатор

ДТП с грузовиком в Днепре

ДТП с грузовиком в Днепре

Информатор

ДТП с грузовиком в Днепре

ДТП с грузовиком в Днепре

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в городе Подгородное Днепропетровской области 27 января на улице Шоссейной легковой автомобиль сбил двух пешеходов, которые шли по "зебре". В результате ДТП пострадали женщина и ее 12-летний сын.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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