Обмотала скотчем и приковала: в Днепре женщина держала ребенка на цепи

Многодетная мать в Днепре держала на цепи 8-летнего сына. В полиции открыли три уголовных дела.

Во время посещения семьи сотрудники полиции и социальной службы обнаружили ребенка с завязанными глазами, который был прикован цепью к дивану и обмотан скотчем. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины в Днепропетровской области.

В Днепре женщина держала ребенка на цепи andisift.com

Мать мальчика воспитывает четырех малолетних детей - 4, 6, 8 и 13 лет. Для троих самых младших женщина является опекуном.

Прикованного ребенка освободили и направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы. С ним начали работать психологи. Других детей также забрали у матери и поместили в центр социально-психологической реабилитации.

Мальчик был прикован и обмотан скотчем Национальная полиция Украины в Днепропетровской области

По данному факту в полиции открыто три уголовных производства. За незаконное ограничение свободы, пытки и злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком матери грозит ограничение свободы на срок до 5 лет.

Детей забрали у матери Национальная полиция Украины в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Дарницком районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.Во дворе дома автомобиль наехал на мать с 9-летним сыном. За рулем находилась 59-летняя Лилия Сопельник – теща известного шоумена Сергея Притулы

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!