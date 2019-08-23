Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Происшествия

Обмотала скотчем и приковала: в Днепре женщина держала ребенка на цепи

Читать материал на украинском

Многодетная мать в Днепре держала на цепи 8-летнего сына. В полиции открыли три уголовных дела.

Во время посещения семьи сотрудники полиции и социальной службы обнаружили ребенка с завязанными глазами, который был прикован цепью к дивану и обмотан скотчем. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины в Днепропетровской области.

В Днепре женщина держала ребенка на цепи

В Днепре женщина держала ребенка на цепи

andisift.com

Мать мальчика воспитывает четырех малолетних детей - 4, 6, 8 и 13 лет. Для троих самых младших женщина является опекуном.

Новости
В Днепре голый неадекват устроил догонялки с полицией: фото и видео 18+

Прикованного ребенка освободили и направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы. С ним начали работать психологи. Других детей также забрали у матери и поместили в центр социально-психологической реабилитации.

Мальчик был прикован и обмотан скотчем

Мальчик был прикован и обмотан скотчем

Национальная полиция Украины в Днепропетровской области

По данному факту в полиции открыто три уголовных производства. За незаконное ограничение свободы, пытки и злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком матери грозит ограничение свободы на срок до 5 лет.

Детей забрали у матери

Детей забрали у матери

Национальная полиция Украины в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Дарницком районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.Во дворе дома автомобиль наехал на мать с 9-летним сыном. За рулем находилась 59-летняя Лилия Сопельник – теща известного шоумена Сергея Притулы

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
Украина Днепр
Теги
домашнее насилие насилие в семье пострадал ребенок
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
0
Смешно
0
Интересно
5
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...