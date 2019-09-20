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20 сентября • обновлено в 11:28
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В Днепре взяли в осаду главный офис ПриватБанка: что происходит

4.2т Читать материал на украинском

В Днепре в пятницу, 20 сентября, толпа людей атаковала главный офис ПриватБанка.

По информации пресс-службы банка, сотрудники Никопольского завода ферросплавов объявили протест. С самого утра 10 автобусов окружили здание финучреждения (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Давление на банк выходит на новый уровень. – Давайте, идите ближе к входу! У кого нет петард – вот берите краску. – Барабаны достали? И чего не стучите? Давайте посильнее, быстрее доставай уже. – Руководители групп, подойдите ко мне, и расставьте своих людей, возьмите оборудование. – Ближе к входу, не стесняйтесь, требуйте своё, товарищи", – процитировала пресс-секретарь банка Инна Музычук "протестующих" на своей странице в Facebook.

Протест возле ПриватБанка

Протест возле ПриватБанка

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Как стало известно, ПриватБанк заранее получил информацию о готовящемся пикете сотрудников Никопольского завода ферросплавов.

В пресс-службе отметили, что организация акции протеста рабочих завода, который не является клиентом ПриватБанка и не имеет договорных отношений с ним, может быть очередной попыткой дестабилизации работы крупнейшего банка страны.

"Использование простых рабочих предприятия, одним из владельцев которого являются структуры бывших акционеров ПриватБанка, для организованного давления на банк, вызывает много вопросов", – прокомментировали в пресс-службе.

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В пятницу, 20 сентября, с 7:45 утра 10 автобусов с рабочими завода окружили здание главного офиса ПриватБанка в Днепре. На текущий момент бастуют около 500 человек.

В ходе встречи с рабочими завода, на которой были озвучены позиции сторон, банкиры отметили, что выполнение предприятием своих обязательств перед НБУ является следствием договора поручительства по кредитам рефинансирования, полученных владельцами банка к его национализации 10 лет назад, когда и банк и завод принадлежали одной группе владельцев.

В пресс-службе добавили, что ПриватБанк не является участником соглашения об урегулировании данного спора между НБУ и Никопольским заводом ферросплавов и расценивает пикет как еще одну попытку давления.

Протест возле ПриватБанка

Протест возле ПриватБанка

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Как сообщал OBOZREVATEL, у жительницы Днепра пропали деньги с карты ПриватБанка после масштабного сбоя в финучреждении, который на прошлой неделе охватил всю Украину.

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Место
Украина Днепр
Теги
протест ПриватБанк
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руденко евгений
руденко евгений
что требуют? ??
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Hecke Josef
Hecke Josef
БеньДюжник орудует.
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Нехай пікетують офіс Укрнафти, де Ко вкрав у держави 15 млрд. грн несплачений податків.
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