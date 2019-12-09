Небо заволокло черным дымом: в Днепре пожар уничтожил жилой дом

В Индустриальном районе Днепра 9 октября загорелся жилой дом в частном секторе.

Огонь быстро распространился по всей площади, полностью уничтожив внутреннее убранство жилища. Видео происшествия опубликовали в Telegram-канале "Х**вый Днепр".

Скриншот Telegram-канал "Х**вый Днепр"

Как сообщила начальник сектора связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области Дарья Гречищева, информация о возгорании на улице Менделеева поступила в Службу спасения "101" в 12:32. На место сразу же направили дежурные бригады 3 и 18 пожарно-спасательных частей.

Общая площадь пожара составила около 90 кв. м. В его ликвидации были задействованы три единицы спасательной техники. Огонь тушили около часа.

Предварительно, в инциденте никто не пострадал.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге семеро спасателей помогли коту-недотепе. Чтобы освободить беднягу из ловушки, сотрудники Службы спасения "101" были вынуждены вырезать часть заграждения.

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