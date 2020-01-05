"Не поступайте так, прощайте!" Появились детали трагедии с выпрыгнувшим из окна парнем из-под Днепра

В Желтых Водах Днепропетровской области 15-летний парень в новогоднюю ночь упал из многоэтажки. Он получил множество травм, но выжил.

Как стало известно, падение было намеренным, парень пытался совершить суицид и записал прощальное видеообращение. Об этом сообщил в Facebook в группе "ЖВ – на пульсе".

Парень пропал днем 31 декабря, а нашли его вечером 1 января. Перед этим юноша выложил прощальное видео в Instagram, в котором призвал тех, кто его смотрит, не поступать в своей жизни так, чтобы им, в итоге, пришлось страдать.

"Не поступайте так, из-за чего вы потом будете страдать, останетесь в одиночестве, прощайте", - сказал парень в своем видео.

Заброшенный дом Facebook

В результате падения парень получил многочисленные переломы, травмы и обморожение. Что стало причиной такого поступка пока не известно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Желтых Водах Днепропетровской области подросток выпал из окна многоэтажки и нуждается в помощи. У мальчика нет родителей, он находится под опекой бабушки. Помощь на лечение подростка собирал благотворительный фонд.

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