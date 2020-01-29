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29 января • обновлено в 12:52
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/ Происшествия

На трассе под Днепром столкнулись 7 автомобилей: фото и видео

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В среду, 29 января, на Криворожском шоссе под Днепром произошло сразу три ДТП, где столкнулись семь автомобилей.

Два из них – грузовики, Chevrolet, Toyota, Audi, Subaru и Fiat. В результате пострадал один мужчина, который стоял на обочине, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Предварительно, на трассе по направлению к городу фура не смогла объехать пассажирский автобус, который остановился для замены колеса. Водитель грузовика столкнулся с Chevrolet, который проезжал мимо и задел пассажира автобуса на обочине. Пострадавшего госпитализировали с ушибами.

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ДТП на Криворожской трассе

ДТП на Криворожской трассе

Информатор

ДТП на Криворожской трассе

ДТП на Криворожской трассе

Информатор

Позже водитель другой фуры пытался объехать ДТП по островку безопасности, но застрял в мокрой земле, что еще больше затруднило движение. В результате недалеко от аварии столкнулись Audi и Toyota, последняя слетела в кювет. Никто не пострадал.

ДТП на Криворожской трассе

ДТП на Криворожской трассе

Информатор

ДТП на Криворожской трассе

ДТП на Криворожской трассе

Информатор

На этом же участке столкнулись Subaru, Fiat и Audi. Авария спровоцировала огромную пробку на трассе. Детали происшествия выясняют правоохранители.

ДТП на Криворожской трассе

ДТП на Криворожской трассе

Информатор

ДТП на Криворожской трассе

ДТП на Криворожской трассе

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в городе Подгородное Днепропетровской области 27 января легковой автомобиль сбил маму с ребенком на "зебре". ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
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