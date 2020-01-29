На трассе под Днепром столкнулись 7 автомобилей: фото и видео

В среду, 29 января, на Криворожском шоссе под Днепром произошло сразу три ДТП, где столкнулись семь автомобилей.
Два из них – грузовики, Chevrolet, Toyota, Audi, Subaru и Fiat. В результате пострадал один мужчина, который стоял на обочине, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Предварительно, на трассе по направлению к городу фура не смогла объехать пассажирский автобус, который остановился для замены колеса. Водитель грузовика столкнулся с Chevrolet, который проезжал мимо и задел пассажира автобуса на обочине. Пострадавшего госпитализировали с ушибами.
ДТП на Криворожской трассе
Информатор
ДТП на Криворожской трассе
Информатор
Позже водитель другой фуры пытался объехать ДТП по островку безопасности, но застрял в мокрой земле, что еще больше затруднило движение. В результате недалеко от аварии столкнулись Audi и Toyota, последняя слетела в кювет. Никто не пострадал.
ДТП на Криворожской трассе
Информатор
ДТП на Криворожской трассе
Информатор
На этом же участке столкнулись Subaru, Fiat и Audi. Авария спровоцировала огромную пробку на трассе. Детали происшествия выясняют правоохранители.
ДТП на Криворожской трассе
Информатор
ДТП на Криворожской трассе
Информатор
Ранее OBOZREVATEL писал, что в городе Подгородное Днепропетровской области 27 января легковой автомобиль сбил маму с ребенком на "зебре". ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения.
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