На трассе под Днепром столкнулись 7 автомобилей: фото и видео

В среду, 29 января, на Криворожском шоссе под Днепром произошло сразу три ДТП, где столкнулись семь автомобилей.

Два из них – грузовики, Chevrolet, Toyota, Audi, Subaru и Fiat. В результате пострадал один мужчина, который стоял на обочине, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Предварительно, на трассе по направлению к городу фура не смогла объехать пассажирский автобус, который остановился для замены колеса. Водитель грузовика столкнулся с Chevrolet, который проезжал мимо и задел пассажира автобуса на обочине. Пострадавшего госпитализировали с ушибами.

ДТП на Криворожской трассе Информатор

ДТП на Криворожской трассе Информатор

Позже водитель другой фуры пытался объехать ДТП по островку безопасности, но застрял в мокрой земле, что еще больше затруднило движение. В результате недалеко от аварии столкнулись Audi и Toyota, последняя слетела в кювет. Никто не пострадал.

ДТП на Криворожской трассе Информатор

ДТП на Криворожской трассе Информатор

На этом же участке столкнулись Subaru, Fiat и Audi. Авария спровоцировала огромную пробку на трассе. Детали происшествия выясняют правоохранители.

ДТП на Криворожской трассе Информатор

ДТП на Криворожской трассе Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в городе Подгородное Днепропетровской области 27 января легковой автомобиль сбил маму с ребенком на "зебре". ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения.

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