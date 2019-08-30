На Днепропетровщине взорвалось авто с полицейским: что известно

В Першотравенске Днепропетровской области взорвался автомобиль с полицейским внутри.

На место происшествия сразу выехали взрывотехники и следственно-оперативная группа, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Иллюстрация Vgorode.ua

Кроме того, на место взрыва прибыло руководство областной полиции.

"Происшествие произошло сегодня утром в г. Першотравенске. Как предварительно установлено, начальник Першотравенского отделения полиции сел за руль собственного автомобиля, а через 30 секунд прогремел взрыв задней части автомобиля", – сказано в сообщении.

В результате взрыва поврежден автомобиль "Mitsubishi Outlander".

Взорвалась задняя часть автомобиля Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Взрывотехники устанавливают причины происшествия Пресс-служба полиции Днепропетровской области

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 25 августа в Днепре грабитель открыл стрельбу по полицейскому. Злоумышленник открыл стрельбу во время попытки его задержать. Полицейского с ранением доставили в больницу.

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