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На Днепропетровщине взорвалось авто с полицейским: что известно

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В Першотравенске Днепропетровской области взорвался автомобиль с полицейским внутри.

На место происшествия сразу выехали взрывотехники и следственно-оперативная группа, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Иллюстрация

Иллюстрация

Vgorode.ua

Кроме того, на место взрыва прибыло руководство областной полиции.

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"Происшествие произошло сегодня утром в г. Першотравенске. Как предварительно установлено, начальник Першотравенского отделения полиции сел за руль собственного автомобиля, а через 30 секунд прогремел взрыв задней части автомобиля", – сказано в сообщении.

В результате взрыва поврежден автомобиль "Mitsubishi Outlander".

Взорвалась задняя часть автомобиля

Взорвалась задняя часть автомобиля

Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Взрывотехники устанавливают причины происшествия

Взрывотехники устанавливают причины происшествия

Пресс-служба полиции Днепропетровской области

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 25 августа в Днепре грабитель открыл стрельбу по полицейскому. Злоумышленник открыл стрельбу во время попытки его задержать. Полицейского с ранением доставили в больницу.

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Место
Украина Днепр
Теги
полиция взрыв криминал
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