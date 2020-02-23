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23 февраля • обновлено в 11:05
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Игорь Кравченко

На Днепропетровщине в жуткой аварии пострадало 5 человек: водителя вырезали спасатели

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В субботу, 22 февраля, в Павлограде Днепропетровской области произошла авария, в которой погиб один человек.

В 23:35 на улице Днепровской столкнулись автомобили Chery Amulet и Toyota RAV4. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

В результате столкновения погиб 40-летний водитель автомобиля Chery Amulet. Еще пять человек пострадало: три пассажиров автомобиля Chery Amulet, водитель и пассажир автомобиля Toyota RAV4. В Павлоградскую больницу интенсивной терапии госпитализировали четырех человек.

ДТП в Павлограде

ДТП в Павлограде

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

ДТП в Павлограде

ДТП в Павлограде

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Спасатели отключили элементы питания и перекрыли системы газобаллонного оборудования обоих автомобилей. С помощью гидравлического инструмента извлекли тело погибшего водителя автомобиля Chery Amulet.

Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на проспекте Слобожанском машина сбила велосипедиста. С места аварии скорая помощь госпитализировала велосипедиста в больницу.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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