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28 февраля • обновлено в 17:33
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Алина Рашевская

На Днепропетровщине в результате пожара погиб мужчина. Фото с места ЧП

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В пятницу, 28 февраля, в городе Покров Днепропетровской области загорелся одноэтажный жилой дом на улице Школьной.

Из пылающего помещения не успел выбраться 53-летний владелец. Его бездыханное тело нашли спасатели во время ликвидации пожара, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Прибыв на место, сотрудники ГСЧС установили, что пожар возник в гостиной комнате дома. Огнем повреждены вещи домашнего обихода и внутренняя отделка стен. Общая площадь пожара составила 6 кв. м.

Пожар в Покрове

Пожар в Покрове

Свое ТВ

К ликвидации пожара привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления.

Пожар в Покрове

Пожар в Покрове

ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Пожар в Покрове

Пожар в Покрове

ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Пожар в Покрове

Пожар в Покрове

ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре пожарные спасли маленькую сову, которая сидела в горящей траве. Спасатели обнаружили двух животных, когда приехали тушить пожар в Самарском районе.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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