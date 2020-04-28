На Днепропетровщине Служба безопасности Украины разоблачила масштабное воровство государственных средств, выделенных на нужды Вооруженных Сил Украины.

Было установлено, что в течение 2015-2017 годов между Министерством обороны Украины, в лице руководителя одного из центральных управлений ВСУ в Киеве, и коммерческой структурой Кривого Рога был заключен ряд договоров, передает пресс-служба СБУ.

На Днепропетровщине раскрыто масштабное воровство средств Минобороны ssu.gov.ua

Коммерсантам была предоставлена "протекция" в рамках договоров на поставки МО смазочных средств на общую сумму более 33 миллиона гривен, которые изготавливаются подрядчиком по собственным техническим условиям.

Они поставили ВСУ смазочные материалы существенно низшей категории качества, чем было указано в условиях закупки, и соответственно значительно дешевле.

Несмотря на несоответствие условиям качества продукции, поставщики внесли в официальную документацию заведомо ложные сведения о реальной стоимости материалов.

На Днепропетровщине раскрыто масштабное воровство средств Минобороны ssu.gov.ua

Только в пределах выполнения одной из сделок коммерсанты нанесли государству ущерб в размере более чем миллион гривен.

В рамках уголовного производства представителю ВСУ сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), а руководителю коммерческой структуры – по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос относительно избрания меры пресечения.

Как писал OBOZREVATEL ранее, СБУ провела обыск в доме жены высокопоставленного силовика времен Виктора Януковича Андрея Кмиты. Следствие идет по делу о причинении ущерба государству на 1,4 млрд гривен.

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