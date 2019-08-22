На Днепропетровщине полыхал жилой дом: погибла женщина

В селе Приволчанское Днепропетровской области 21 августа возник пожар в частном секторе.
Около 14:30 пожар охватил одноэтажный жилой дом на улице Надречной. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
Под Днепром при пожаре погибла женщина
Odessa.online
Во время пожара погибла 82-летняя хозяйка дома. Её 61-летнего сына в тяжелом состоянии госпитализировали в районную больницу. Мужчина получил термический ожог стоп, верхних конечностей и головы I-II степени.
Под Днепром горел частный дом
ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Возгорание на площади 40 кв. м ликвидировали более 3 часов.
На месте происшествия работали 7 спасателей и 2 единицы техники.
Под Днепром горел частный дом
ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре во время пожара едва не угорел ребенок. 19 августа на улице Леонида Стромцова горела многоэтажка. Продуктами горения во время пожара отравилась 6-летняя девочка.
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