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На Днепропетровщине полыхал жилой дом: погибла женщина

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В селе Приволчанское Днепропетровской области 21 августа возник пожар в частном секторе.

Около 14:30 пожар охватил одноэтажный жилой дом на улице Надречной. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Под Днепром при пожаре погибла женщина

Под Днепром при пожаре погибла женщина

Odessa.online

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Во время пожара погибла 82-летняя хозяйка дома. Её 61-летнего сына в тяжелом состоянии госпитализировали в районную больницу. Мужчина получил термический ожог стоп, верхних конечностей и головы I-II степени.

Под Днепром горел частный дом

Под Днепром горел частный дом

ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

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Хотел взорвать дом с ребенком: под Днепром произошло жуткое ЧП

Возгорание на площади 40 кв. м ликвидировали более 3 часов.

На месте происшествия работали 7 спасателей и 2 единицы техники.

Под Днепром горел частный дом

Под Днепром горел частный дом

ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре во время пожара едва не угорел ребенок. 19 августа на улице Леонида Стромцова горела многоэтажка. Продуктами горения во время пожара отравилась 6-летняя девочка.

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Украина Днепр
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пожар смерть пострадали украинцы
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