На Днепропетровщине пенсионер застрелил мужчину. Фото и подробности

В среду утром, 23 сентября, в Пятихатском районе Днепропетровской области пожилой мужчина застрелил местного жителя.

Инцидент произошел около 8:00 на территории промышленной зоны. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области. Внимание! Фото 18+

В ходе ссоры 82-летний гражданин выстрелил из охотничьего ружья в живот 55-летнему мужчине. От полученных травм пострадавший скончался до приезда кареты скорой помощи.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. У стрелка изъяли оружие, пенсионера задержали. Правоохранители выяснили, что конфликт между ним и погибшим начался около месяца назад.

На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. В полиции открыли уголовное производство по факту умышленного убийства, решается вопрос о сообщении пенсионеру о подозрении.

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