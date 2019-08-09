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На Днепропетровщине неизвестные подожгли храм ПЦУ: видео пожара

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В Никиполе Днепропетровской области неизвестные подожгли храм ПЦУ имени Петра Калнышевского.

Храм возвели еще три года назад в честь погибших на Донбассе, сообщает Nikopolnews (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, неизвестные бросили в открытую дверь храма кирпич, который опрокинул свечи, и начался пожар.

Пожар в храме

Пожар в храме

Nikopolnews

Новости
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В результате практически полностью сгорел храмовый притвор вместе со стендом, на котором находились фото погибших ребят.

Отметим, что в помещении были люди, которые потушили огонь.

На данный момент в храме проводятся ремонтные работы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев накрыл дым от мощного пожара: людям рекомендуют запереться.

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Место
Украина Днепр
Теги
Никополь пожар
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