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9 февраля • обновлено в 02:59
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Игорь Кравченко

На Днепропетровщине на ходу загорелся автобус. Фото

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В пятницу, 7 февраля, в Кривом Роге Днепропетровской области на ходу загорелся грузопассажирский автомобиль.

Огонь полностью уничтожил микроавтобус "Газель". Об этом сообщил сайт 0564.ua.

В 18:09 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на проспекте 200 лет Кривому Рогу неподалеку от дома №18 горит автомобиль.

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Спасатели прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание. В результате возгорания огонь повредил моторный отсек, кузов, уничтожил салон автомобиля.

Огонь уничтожил микроавтобус

Огонь уничтожил микроавтобус

0564.ua

Огонь уничтожил микроавтобус

Огонь уничтожил микроавтобус

0564.ua

Огонь уничтожил микроавтобус

Огонь уничтожил микроавтобус

0564.ua

Огонь уничтожил микроавтобус

Огонь уничтожил микроавтобус

0564.ua

Во время происшествия никто из людей не пострадал.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на улице Сергея Ефремова столкнулись три автомобиля — Toyota, Daewoo и Mercedes. Девушка, которая управляла автомобилем Mercedes, была пьяна и скрылась с места аварии.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Кривой Рог
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