На Днепропетровщине мужчина во дворе дома вырастил 600 кустов конопли. Фото

В пятницу, 26 июня, в Петриковском районе Днепропетровской области во время операции "Мак" полицейские уничтожили более 600 насаждений конопли.

Также в домовладении 38-летнего мужчины обнаружили около килограмма каннабиса. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Работники группы реагирования патрульной полиции во дворе дома местного жителя ликвидировали 616 кустов конопли. Все вещества направлены на экспертизу.

Мужчина во дворе дома вырастил 600 кустов конопли Пресс-служба ГУНП

По данным фактам следователи открыли уголовные производства по ч.1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины – незаконное изготовление наркотических средств, и ч. 1 ст. 310 – выращивание снотворного мака или конопли.

Мужчина во дворе дома вырастил 600 кустов конопли Пресс-служба ГУНП

На данный момент продолжается досудебное расследование.

Ранее OBOZREVATEL писал, что одесских медиков поймали на поставках наркотиков в Днепр. Правоохранители провели обыски у главного врача Одесского противотуберкулезного диспансера и медицинской сестры кабинета заместительной поддерживающей терапии.