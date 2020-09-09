На Днепропетровщине мужчина утонул в карьере на глазах у друга. ugra-news.ru

Неподалеку от города Покров Днепропетровской области во время отдыха на затопленном карьере утонул 42-летний мужчина.

Трагедия случилась на глазах у его друга. Он же и сообщил о происшествии в Службу спасения "101", передает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области. Внимание! Фото 18+

Прибывшие на место сотрудники городской коммунальной аварийно-спасательной службы при помощи водолазного снаряжения обнаружили тело утопленника на глубине 5 метров и на расстоянии 7 метров от берега. Его передали полицейским для проведения судмедэкспертизы.

Мужчина утонул в карьере на глазах у друга. Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Трагедия случилась на затопленном карьере возле города Покров. Пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

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