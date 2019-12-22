На Днепропетровщине чиновники погорели на крупной взятке: подробности

В Новомосковске Днепропетровской области сотрудников государственного кадастра поймали на крупной взятке.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, злоумышленники получали деньги через посредника.

Взятка Фокус

Так, в суд направили обвинительный акт в отношении начальника территориального отдела ГУ Госгеокадастра, его заместителя, а также посредника за вымогательство и получение взятки.

Чиновники требовали взятку через посредника - работника одного из отделов Днепропетровского регионального филиала государственного предприятия "Центр государственного земельного кадастра".

Они требовали от гражданина взятку в размере 9 тысяч долларов за совершение действий по проведению беспрепятственной государственной регистрации четырех земельных участков в Новомосковском районе с присвоением кадастровых номеров.

При получении второй части взятки в сумме 7 тысяч долларов правоохранители разоблачили и задержали злоумышленников.

Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали четверых мошенников, которые, представляясь доверенными людьми президента Украины Владимира Зеленского, требовали огромную взятку.

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