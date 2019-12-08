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8 декабря • обновлено в 17:32
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Алина Рашевская

Масштабный пожар охватил храм под Днепром: фото

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В селе Королевка Днепропетровской области 8 декабря загорелся Храм Украинской церкви Московского патриархата, построенный в честь Смоленской иконы Божией Матери, именуемой "Одигитрия".

Информация о возгорании поступила в Службу спасения "101" около 08:31. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Масштабный пожар охватил храм под Днепром

Масштабный пожар охватил храм под Днепром

ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

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На место происшествия сразу же направили дежурное отделение спасателей. Прибыв на место, пожарные установили, что возгорание возникло на крыше двухэтажного здания.

Огонь повредил деревянные конструкции крыши и перекрытия на площади 30 кв. м. На его ликвидацию ушло около 20 минут.

К тушению пожара привлечены 10 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления. Погибших и пострадавших нет.

Причина возгорания на данный момент неизвестна.

Масштабный пожар охватил храм под Днепром

Масштабный пожар охватил храм под Днепром

ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Масштабный пожар охватил храм под Днепром

Масштабный пожар охватил храм под Днепром

ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре 9-летнему мальчику прямо под ноги бросили взрывпакет во время прогулки на улице. Устройство детонировало быстрее, чем ребенок успел отбежать.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
церковь пожар
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