Машину согнуло пополам: в Днепре произошло смертельное ДТП. Фото 18+

В Днепре Opel Vectra влетел в металлический столб на Набережной Заводской. В результате столкновения водитель скончался на месте, 19-летняя девушка госпитализирована.
ДТП произошло около пяти утра 28 сентября. От удара машину согнуло пополам, тело водителя пришлось вырезать спасателям. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
ДТП в Днепре на Набережной Заводской
Информатор
Вероятно, столкновение произошло из-за того, что водитель не справился с управлением. Сотрудники полиции начали проводить следственные действия для выяснения обстоятельств ДТП.
Внимание! Фото 18+
Мужчина скончался от полученных травм
Информатор
ДТП произошло на Набережной Заводской
Информатор
Машину согнуло пополам
Информатор
Пассажирку госпитализировали
Информатор
Авария произошла около пяти утра в субботу
Информатор
Водитель не справился с управлением
Информатор
Тело вырезали спасатели
Информатор
Ранее OBOZREVATEL писал, что на выезде из Кривого Рога Днепропетровской области произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали пять человек. Предварительно известно, что столкновение произошло из-за водителя Opel, который выехал на встречную полосу.
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