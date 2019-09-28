Машину согнуло пополам: в Днепре произошло смертельное ДТП. Фото 18+

В Днепре Opel Vectra влетел в металлический столб на Набережной Заводской. В результате столкновения водитель скончался на месте, 19-летняя девушка госпитализирована.

ДТП произошло около пяти утра 28 сентября. От удара машину согнуло пополам, тело водителя пришлось вырезать спасателям. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

ДТП в Днепре на Набережной Заводской Информатор

Вероятно, столкновение произошло из-за того, что водитель не справился с управлением. Сотрудники полиции начали проводить следственные действия для выяснения обстоятельств ДТП.

Внимание! Фото 18+

Мужчина скончался от полученных травм Информатор

ДТП произошло на Набережной Заводской Информатор

Машину согнуло пополам Информатор

Пассажирку госпитализировали Информатор

Авария произошла около пяти утра в субботу Информатор

Водитель не справился с управлением Информатор

Тело вырезали спасатели Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что на выезде из Кривого Рога Днепропетровской области произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали пять человек. Предварительно известно, что столкновение произошло из-за водителя Opel, который выехал на встречную полосу.

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