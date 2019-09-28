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28 сентября • обновлено в 18:41
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Машину согнуло пополам: в Днепре произошло смертельное ДТП. Фото 18+

1.5т Читать материал на украинском

В Днепре Opel Vectra влетел в металлический столб на Набережной Заводской. В результате столкновения водитель скончался на месте, 19-летняя девушка госпитализирована.

ДТП произошло около пяти утра 28 сентября. От удара машину согнуло пополам, тело водителя пришлось вырезать спасателям. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Новости
Под Кривым Рогом произошло массовое кровавое ДТП: фото 18+

ДТП в Днепре на Набережной Заводской

ДТП в Днепре на Набережной Заводской

Информатор

Вероятно, столкновение произошло из-за того, что водитель не справился с управлением. Сотрудники полиции начали проводить следственные действия для выяснения обстоятельств ДТП.

Внимание! Фото 18+

Мужчина скончался от полученных травм

Мужчина скончался от полученных травм

Информатор

ДТП произошло на Набережной Заводской

ДТП произошло на Набережной Заводской

Информатор

Машину согнуло пополам

Машину согнуло пополам

Информатор

Пассажирку госпитализировали

Пассажирку госпитализировали

Информатор

Авария произошла около пяти утра в субботу

Авария произошла около пяти утра в субботу

Информатор

Водитель не справился с управлением

Водитель не справился с управлением

Информатор

Тело вырезали спасатели

Тело вырезали спасатели

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что на выезде из Кривого Рога Днепропетровской области произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали пять человек. Предварительно известно, что столкновение произошло из-за водителя Opel, который выехал на встречную полосу.

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Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
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