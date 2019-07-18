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Маршрутка сбила пенсионерку возле ТРЦ в Днепре. Фото

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В четверг, 18 июля, маршрутка сбила женщину 1937-го года рождения на ул. Глинки в Днепре.

ДТП произошло напротив торгово-развлекательного центра "МОСТ-сити", передает Информатор.

В центре Днепра маршрутка сбила женщину

В центре Днепра маршрутка сбила женщину

Информатор

По предварительной информации, пострадавшая выскочила на дорогу, в момент, когда маршрутка № 136а поворачивала с ул. Харьковской на ул. Глинки.

Водитель транспортного средства утверждает, что он ехал на зеленый сигнал светофора и попытался затормозить, однако увидел женщину слишком поздно, чтобы избежать столкновения.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП

Информатор

Пострадавшая госпитализирована

Пострадавшая госпитализирована

Информатор

Прохожие вызвали бригаду скорой помощи и полицию.

Женщина госпитализирована, о ее состоянии пока неизвестно.

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Полиция оградила полосу в сторону "Нового центра" и частично - полосу встречного движения.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что утром 18-го июля в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого трамвай врезался в легковой автомобиль.

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Украина Днепр
Теги
Днепр ДТП полиция
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