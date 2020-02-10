Людей выводили в масках: появились подробности ЧП в "Пентагоне" в Днепре

В Днепре 9 февраля на Слобожанском проспекте произошел пожар в жилом доме, известном как "Пентагон".

Возгорание возникло в комнате на шестом этаже общежития, однако огонь быстро распространился по коридору. В происшествии серьезно пострадали пятеро человек, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по Чрезвычайным ситуациям.

На пожаре спасено 10 человек, которых с помощью аппаратов на сжатом воздухе сотрудники ГСЧС вывели по лестничным клеткам. Также с верхних этажей эвакуировали еще 30 человек.

Пожар в Днепре Коллаж

Трое мужчин и двое женщин получили отравление продуктами горения. У одного из мужчин серьезно обгорело лицо.

Всех пострадавших госпитализировали в больницы. Причина возникновения пожара до сих пор неизвестна.

Пожар в общежитии ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Пожар в общежитии ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Пожар в общежитии ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре 9 февраля загорелась многоэтажка. Известно, что в ней находится общежитие.

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