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19 января • обновлено в 13:52
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Лез к любимой: на Днепропетровщине мужчина упал с шестого этажа. Видео 18+

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В субботу, 18 января, в Каменском Днепропетровской области был обнаружен труп молодого мужчины.

Труп был обнаружен на улице Астраханской. Об этом сообщили в Facebook-группе Просто Днепродзержинск. (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По информации свидетелей, 33-летний мужчина лез к своей возлюбленной. С шестого этажа он сорвался вниз.

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Мужчина сорвался с шестого этажа

Мужчина сорвался с шестого этажа

ВладТайм

Трагедия произошла возле здания малосемейного общежития Днепровского металлургического комбината.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Днепре школьник публично покончил с собой. Юноша повесился на шнурке от капюшона на дереве.

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Место
Украина Днепр
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