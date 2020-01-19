Лез к любимой: на Днепропетровщине мужчина упал с шестого этажа. Видео 18+

В субботу, 18 января, в Каменском Днепропетровской области был обнаружен труп молодого мужчины.
Труп был обнаружен на улице Астраханской. Об этом сообщили в Facebook-группе Просто Днепродзержинск. (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
По информации свидетелей, 33-летний мужчина лез к своей возлюбленной. С шестого этажа он сорвался вниз.
Мужчина сорвался с шестого этажа
ВладТайм
Трагедия произошла возле здания малосемейного общежития Днепровского металлургического комбината.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Днепре школьник публично покончил с собой. Юноша повесился на шнурке от капюшона на дереве.
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