Летел 174 км/час! В Кривом Роге поймали рекордно пьяного водителя

В Кривом Роге Днепропетровской области задержали водителя, который несся с рекордной скоростью на машине.

32-летний правонарушитель "пронесся" со скоростью 174 километров в час и получил 3 админматериала, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Кривого Рога.

Так, инспекторы заметили автомобиль Audi, который ехал на значительной скорости. Полицейские с помощью прибора зафиксировали скорость 174 км/ч.

Задержали пьяного водителя ЯСИА

Водитель не собирался останавливаться и патрульные передали в радиоэфир ориентирования и предупредили коллег, в направлении которых двигался нарушитель.

Затем на стационарном посту на отрезке автодороги Днепр-Кривой Рог автомобиль остановили. За рулем находился 32-летний мужчина.Он рассказал, что двигался на значительной скорости и даже не заметил сигнала об остановке.

Полицейские обнаружили у правонарушителя явные признаки опьянения. Они проверили и газоанализатор показал 4,67 промилле алкоголя в организме.

На водителя составили протокол и лишили прав управления.

Задержали пьяного водителя Пресс-служба Патрульной полиции Кривого Рога

Задержали пьяного водителя Пресс-служба Патрульной полиции Кривого Рога

Задержали пьяного водителя Пресс-служба Патрульной полиции Кривого Рога

Задержали пьяного водителя Пресс-служба Патрульной полиции Кривого Рога

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