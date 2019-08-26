Хотел изнасиловать: в Днепре мужчина напал на девочку

В Днепре 25 августа мужчина пытался изнасиловать 15-летнюю девочку и порезал ей лицо.

О происшествии рассказала мать ребенка, сообщает Информатор.

Девочка шла по дороге к пляжу, когда неизвестный мужчина ударил ее бутылкой по голове и начал тащить в кусты.

В Днепре мужчина напал на девочку likorg.ru

По словам мамы пострадавшей, в это время вышли люди и спугнули злоумышленника. Девочке наложили шесть швов из-за многочисленных порезов.

Как сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции Украины в Днепропетровской области Анна Старчевская, к правоохранителям обращалась мама пострадавшей.

"К ее ребенку подошел неизвестный и ударил ее бутылкой в лобную часть. С места скрылся, так как навстречу шли прохожие. О попытке куда-то затянуть ребенка или снять с него одежду с заявлением в полицию не обращались", - отметила Старчевская.

Пост мамы девочки в Facebook Скриншот

В полиции открыли уголовное дело по факту нанесения легких телесных повреждений.

"После судмедэкспертизы, возможно, будет переквалификация. На данный момент состава преступления, такого как изнасилование у нас нет", — расказала пресс-секретарь ГУНП в Днепропетровской области.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Киеве прохожие обнаружили девушку, которая лежала без сознания возле супермаркета. Когда пострадавшую привели в чувство, она рассказала, что ее изнасиловали в такси.

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