"Хотел и умел воевать": в Днепре от ранений скончался боец ВСУ

В Днепре, 1 сентября, в больнице умер воин вооруженных сил Украины.

Сержант Грицаюк Александр Владимирович — воин 24-й ОМБр имени короля Даниила. Он получил ранения во время обстрела в районе Марьинки, сообщили в пресс-службе бригады.

Умер боец

Боец скончался в Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова. 25 августа он получил тяжелые ранения. Врачи боролись за его жизнь, но спасти воина не удалось.

Как стало известно, Грицаюк родился в городе Христиновка Черкасской области. Ему было 47 лет.

"Это был очень общительный и позитивный человек... Надежный друг и собрат, который хотел и умел воевать. В коллективе пользовался большим авторитетом, а к службе относился ответственно и добросовестно", — вспоминают Александра товарищи.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" 1 сентября минимум девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram