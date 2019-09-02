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"Хотел и умел воевать": в Днепре от ранений скончался боец ВСУ

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В Днепре, 1 сентября, в больнице умер воин вооруженных сил Украины.

Сержант Грицаюк Александр Владимирович — воин 24-й ОМБр имени короля Даниила. Он получил ранения во время обстрела в районе Марьинки, сообщили в пресс-службе бригады.

Умер боец

Умер боец

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Боец скончался в Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова. 25 августа он получил тяжелые ранения. Врачи боролись за его жизнь, но спасти воина не удалось.

Как стало известно, Грицаюк родился в городе Христиновка Черкасской области. Ему было 47 лет.

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"Это был очень общительный и позитивный человек... Надежный друг и собрат, который хотел и умел воевать. В коллективе пользовался большим авторитетом, а к службе относился ответственно и добросовестно", — вспоминают Александра товарищи.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" 1 сентября минимум девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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Место
Украина Днепр
Теги
боец АТО Генеральный штаб ВСУ смерть
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филипп филипыч
филипп филипыч
Чувак из черкасской обл приехал пострелять в марьинку. Взял бы автомат и стрелял бы в своей христиновки
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ключевая фраза - хотел воевать. Против своего народа. Получил свое, мразота. Видно, работы в его городишке нет, как и на всей Украине. Любил на братоубийстве деньжат подхалтурить, вот сдох бесславно.
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Skvortsov Yury
Skvortsov Yury
Да он весит килограммам 150...Верней весил..ВанДам..епть
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