Град и гроза: на Днепропетровщине объявили штормовое предупреждение

Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии в период с 13 по 18 июня объявил предупреждение первого уровня опасности из-за надвигающейся грозы, шквального ветра и града.

Не смотря на эти метеорологические явление, на территории Днепропетровской области с 13 по 18 июня также ожидается чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В субботу, 13 июня, ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем ​​кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град. Ветер восточный 5-10 м/с. Во время грозы местами шквал 15-20 м/с. Температура воздуха по области ночью +15…+20, днем ​​+29…+34. По Днепру ночью +18…+20, днем ​​+32…+34.

Погода на 13 июня meteo.gov.ua

В воскресенье, 14 июня, прогнозируется переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем ​​кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 м/с. Во время грозы местами шквал 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20, днем ​​+29…+34.

Погода на 14 июня meteo.gov.ua

В понедельник, 15 июня, ожидается переменная облачность. Ночью небольшой, днем ​​умеренный кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Во время грозы местами шквал 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19, днем ​​+25…+30.

Погода на 14 июня meteo.gov.ua

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре прошел сильный ливень. Он сопровождался сильным ветром, а в некоторый районах – еще и градом.

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