Главная Новости
13 июня • обновлено в 10:30
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Игорь Кравченко

Град и гроза: на Днепропетровщине объявили штормовое предупреждение

734
Читать материал на украинском

Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии в период с 13 по 18 июня объявил предупреждение первого уровня опасности из-за надвигающейся грозы, шквального ветра и града.

Не смотря на эти метеорологические явление, на территории Днепропетровской области с 13 по 18 июня также ожидается чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В субботу, 13 июня, ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем ​​кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град. Ветер восточный 5-10 м/с. Во время грозы местами шквал 15-20 м/с. Температура воздуха по области ночью +15…+20, днем ​​+29…+34. По Днепру ночью +18…+20, днем ​​+32…+34.

Погода на 13 июня

Погода на 13 июня

meteo.gov.ua

В воскресенье, 14 июня, прогнозируется переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем ​​кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 м/с. Во время грозы местами шквал 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20, днем ​​+29…+34.

Погода на 14 июня

Погода на 14 июня

meteo.gov.ua

В понедельник, 15 июня, ожидается переменная облачность. Ночью небольшой, днем ​​умеренный кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Во время грозы местами шквал 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19, днем ​​+25…+30.

Погода на 14 июня

Погода на 14 июня

meteo.gov.ua

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре прошел сильный ливень. Он сопровождался сильным ветром, а в некоторый районах – еще и градом.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Днепр Происшествия

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 30 506.

    Вылечились: 13 976. Умерли: 880.

  • В мире заболели более 7,6 млн человек, погибли – больше 426 тысяч.

  • В ВОЗ ответили, передается ли коронавирус через грудное молоко.

  • Израильский медик развеял мифы о "бесполезности" масок для защиты от COVID-19.

  • Вакцина от полиомиелита может помочь при COVID-19: ученые отследили связь.

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги