Фура влетела в легковушку: на Кайдакском мосту в Днепре произошло серьезное ДТП. Фото

В понедельник, 18 мая, в Днепре на Кайдакском мосту в Днепре фура въехала в легковой автомобиль Lada.

Авария произошла около 21:00 и чудом обошлась без пострадавших, пишет "Информатор". По словам водителя Lada, он остановился на средней полосе и включил "аварийку" из-за поломки авто.

ДТП на Кайдакском мосту в Днепре Информатор

ДТП на Кайдакском мосту в Днепре Информатор

ДТП на Кайдакском мосту в Днепре Информатор

В это время в него сзади въехала фура. В легковушке находилось четыре человека. Причина ДТП пока неизвестна, водитель грузового автомобиля отказался комментировать ситуацию. На месте происшествия работали правоохранители.

ДТП на Кайдакском мосту в Днепре Информатор

ДТП на Кайдакском мосту в Днепре Информатор

ДТП на Кайдакском мосту в Днепре Информатор

ДТП на Кайдакском мосту в Днепре Информатор

ДТП на Кайдакском мосту в Днепре Информатор

ДТП на Кайдакском мосту в Днепре Информатор

Как писал OBOZREVATEL ранее, в субботу, 16 мая, в Днепре на Амурском мосту произошла авария с участием Mercedes. Водитель потерял управление и врезался в бетонный отбойник.

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