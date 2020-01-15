Эвакуировали 570 детей: в школе Кривого Рога произошло ЧП. Фото

В школе №155 в Кривом Роге Днепропетровской области эвакуировали 570 детей и 44 сотрудника из-за того, что кто-то из учеников распылил перцовый баллончик.

В результате пострадала одна восьмиклассница, передает Первый Городской. Девочка надышалась газом и переволновалась, но родители отказались от ее госпитализации.

На место происшествие приезжали спасатели. Ученики и персонал успели выйти из здания до их приезда. Все помещения в школе проветрили и продолжили учебный процесс.

Обстоятельства случившегося выясняют полицейские.

В школе Кривого Рога произошло ЧП Первый Городской

В школе Кривого Рога произошло ЧП Первый Городской

В школе Кривого Рога произошло ЧП Первый Городской

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Павлограде Днепропетровской области 3 декабря в школе №9 устроили ЧП. Всех детей в срочном порядке эвакуировали из помещения.

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