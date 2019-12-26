Двое днепрян пытались ограбить детсад: вынесли еду, лампочки и порошок

26 декабря в полицию сообщили о том, что несколько человек проникли в детский сад "Золотой ключик" на улице Мониторной.

Двое мужчин сумели попасть в здание детского сада, чтобы поужинать детской едой и разжиться парой-тройкой лампочек, передает Информатор.

Двое днепрян пытались ограбить детсад zn.ua

Инцидент произошел приблизительно в 2:30. Как оказалось, злоумышленники вынесли из здания детсада лампочки, жидкое мыло, стиральный порошок и продукты питания. Весь "улов" они оставили в беседке, которая находится на территории садика.

Позже мужчин что-то насторожило, и они решили сбежать с территории сада. Выйдя за пределы "Золотого ключика" мужчины вели себя подозрительно, чем и привлекли внимание полиции.

Оказалось, что одному из подозреваемых 30 лет, а его сообщнику 52 года. Обоих мужчин доставили в Новокодакское отделение полиции, для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Кривом Роге мужчины зверски забили друзей до смерти за еду.

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