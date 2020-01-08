"Дорога смерти": на Днепропетровщине у "скорой" на ходу отвалились колеса

Из-за состояния дорог в селе Привольное Днепропетровской области "скорая" не смогла доехать на вызов к пациенту.

У машины на ходу отвалились колеса. Фото происшествия опубликовали на странице "Днепр оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"По словам местных жителей, они неоднократно жаловались на состояние дороги, но их никто не слышит", - говорится в сообщении.

На Днепропетровщине у "скорой" на ходу отвалились колеса "Днепр оперативный" в Facebook

В комментариях пользователи пишут, что проблема не только в дорогах, а и в обслуживании медицинского транспорта. По словам водителей, "колеса из-за этого не отпадают".

Ранее OBOZREVATEL писал, что из-за состояния дороги Николаев – Кривой Рог "скорая" восемь часов везла мужчину с инсультом. Кроме того, жители Николаевской области ждут машину скорой помощи не менее двух часов.

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