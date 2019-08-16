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Дома ждали жена и дочь: в зоне ООС погиб разведчик из Днепра

1.1т Читать материал на украинском

На Донбассе вследствие вражеских обстрелов погиб боец из Днепра Попко Алексей.

Жизнь военнослужащего 74-го разведывательного батальона оборвалась в ночь на 15 августа. Об этом сообщила депутат Днепровского городского совета Юлия Дмитрова на своей странице в Facebook.

В зоне ООС погиб боец из Днепра

В зоне ООС погиб боец из Днепра

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"Я не понимаю такого прекращения огня, когда с марта шестой боец из города Днепр отдает свою жизнь за защиту нашей страны. Попко Алексей, 74 разведбат, погиб от коварных действий оккупантов. Остались без сына отец и мать, без любящего мужа и отца жена и маленькая дочь", - написала Дмитрова.

О времени и месте захоронения героя станет известно позже.

На Донбассе погиб военнослужащий из Днепра

На Донбассе погиб военнослужащий из Днепра

Facebook Юлии Дмитровой

На Донбассе погиб военнослужащий из Днепра

На Донбассе погиб военнослужащий из Днепра

Facebook Юлии Дмитровой

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в районе проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий из Днепра Роман Романенко. Погибший воевал в составе полка "Азов" и сражался с первых годов войны.

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Место
Украина Днепр
Теги
ООС АТО боец АТО
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Крым Андрей
Крым Андрей
Вот и надо было отцу, матери и жене, объяснить своему сыну и мужу, что ехать убивать своих сограждан за то, что они выступили против госпереворота, это нехорошо. А если доходчиво объяснить не сумели, то имеют на руках дохлое разлагающееся тело. Зато теперь получат льготы - тоже польза.
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