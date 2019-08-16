Дома ждали жена и дочь: в зоне ООС погиб разведчик из Днепра

На Донбассе вследствие вражеских обстрелов погиб боец из Днепра Попко Алексей.

Жизнь военнослужащего 74-го разведывательного батальона оборвалась в ночь на 15 августа. Об этом сообщила депутат Днепровского городского совета Юлия Дмитрова на своей странице в Facebook.

В зоне ООС погиб боец из Днепра Коллаж

"Я не понимаю такого прекращения огня, когда с марта шестой боец из города Днепр отдает свою жизнь за защиту нашей страны. Попко Алексей, 74 разведбат, погиб от коварных действий оккупантов. Остались без сына отец и мать, без любящего мужа и отца жена и маленькая дочь", - написала Дмитрова.

О времени и месте захоронения героя станет известно позже.

На Донбассе погиб военнослужащий из Днепра Facebook Юлии Дмитровой

На Донбассе погиб военнослужащий из Днепра Facebook Юлии Дмитровой

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в районе проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий из Днепра Роман Романенко. Погибший воевал в составе полка "Азов" и сражался с первых годов войны.

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