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5 октября • обновлено в 14:53
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Днепр ушел под воду из-за сильного ливня: фото и видео потопа

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В Днепре 4 октября начался сильный ливень с грозой. Спустя сутки погода не улучшилась.

Местные жители публикуют в социальных сетях фото и видео непогоды, а также последствия сильных осадков, передает OBOZREVATEL.

Днепр затопило за сутки

Днепр затопило за сутки

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Улицы и дороги так сильно затопило дождем, что проехать по ним практически невозможно. Маршрутки буквально плыли по городу, это можно увидеть в фото и видео, опубликованных в Telegram:

Внутри маршруток также много воды

Внутри маршруток также много воды

"Это из-за того, что вместо чистки (и восстановления) ливневок мы строим апупенные развлекательные центры. Полпыли...зато весело. При строительстве подземные сливные туннели просто заглушаются. Так как они никому из строителей не нужны. Они мешают фундаменту", - написал один из жителей Днепра под видео, комментируя событие.

Днепр ушел под воду из-за сильного ливня: фото и видео потопа

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Видео - https://t.me/hyevuy_dnepr

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