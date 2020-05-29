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29 мая • обновлено в 11:34
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Детей-сирот годами насиловали и эксплуатировали на Днепропетровщине

2.1т
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В поселке городского типа Пятихатки Днепропетровской области на протяжении шести лет издевались и эксплуатировали детей-сирот.

В трех детских домах семейного типа воспитатели использовали воспитанников для тяжелой работы и оказались на скамье подсудимых, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Днепропетровской области.

Детей-сирот годами насиловали и эксплуатировали на Днепропетровщине

Детей-сирот годами насиловали и эксплуатировали на Днепропетровщине

Павлоград.dp.ua

По версии следствия, трое воспитателей двух детских домов семейного типа в течение 2013-2019 годов заставляли детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, выполнять тяжелые и вредные работы на строительстве, по хозяйству, обслуживать теплицы и парники, продавать товар на рынке и тому подобное.

Всего на родителей-воспитателей работало восемь детей в возрасте от четырех лет.

Также стало известно, что один из воспитателей в течение года систематически совершал развратные действия в отношении 12-летней девочки. Ему инкриминируется не только эксплуатация, но и развращение несовершеннолетних.

Сейчас продолжается судебное разбирательство уголовного производства.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Херсоне мать с бабушкой поиздевались над 6-летней девочкой, выставив ее в одном белье на улицу и обливая холодной водой при температуре лишь 4 градуса. Это событие на линию "102" сообщили соседи, когда услышали крики ребенка.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Теги
издевательства издевались над детьми дети
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