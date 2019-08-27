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Держала на цепи 8-летнего сына: жестокой матери вынесли приговор

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В Днепре многодетная мать держала на цепи 8-летнего сына. В полиции избрали меру пресечения.

Дело рассматривали в Бабушкинском районном суде, сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области.

Так, 24 августа 56-летней женщине избрали меру пресечения на время следствия в виде ночного домашнего ареста.

Мать держала сына на цепи

Мать держала сына на цепи

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Также подозреваемую обязали не покидать место постоянного жительства без разрешения следователя с 21:00 до 6:00 22 октября.

Отметим, что полицейские открыли три уголовных производства по факту издевательства над ребенком.

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8-летний мальчик прошел судебно-медицинскую экспертизу, выводы которой приобщены к материалам уголовного производства.

Согласно справке, на теле ребенка обнаружены многочисленные телесные повреждения в виде синяков и ссадин. В настоящее время все дети изъяты из семьи и находятся в центре реабилитации. С ними работают психологи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре мужчина пытался изнасиловать 15-летнюю девочку и порезал ей лицо.

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Место
Украина Днепр
Теги
пострадал ребенок издевались над детьми издевательства
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