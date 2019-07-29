Бросили умирать на улице: под Днепром зверски расправились с мужчиной

В Ингулецком районе Кривого Рога обнаружили труп мужчины.
Изувеченное тело 50-летнего мужчины было найдено 28-го июля, сообщает 0564. ua.
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Politeka
На теле умершего обнаружили колото-резаную рану в правом бедре, а также многочисленные ссадины.
На данный момент правоохранители устанавливают лиц, причастных к убийству.
Полиция внесла сведения в ЕРДР по ч.2 ст.121 УКУ (тяжкие телесные, повлекшие смерть).
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Кировоградщине на дне пруда нашли труп ребенка.
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