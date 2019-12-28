Брал кредит на чужое имя: в Днепре разоблачили афериста

В Днепре мужчина пытался получить кредит на чужие документы.
Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Днепропетровской области, в одном из банков мужчина хотел получить кредит с помощью документов, которые ему не принадлежит.
Аферист
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На место происшествия прибыла полиция и выяснилось, что при оформлении денежного займа на 50 тысяч гривень гражданин предоставил поддельный паспорт.
Во время проверки правоохранители обнаружили у мужчины еще один паспорт гражданина Украины на другое имя. Отметим, что оба документа значились как утеряны.
Также в пресс-службе добавили, что в учреждение по займу с мужчиной пришел его товарищ.
Аферист в Днепре
Пресс-служба Патрульной полиции Днепропетровской области
Злоумышленников доставили в Шевченковское отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.
Как сообщал OBOZREVATEL, двое днепрян пытались ограбить детсад: вынесли еду, лампочки и порошок.
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