Авария с переворотом на набережной в Днепре: появилось видео столкновения

Появилось видео аварии с переворотом на набережной в Днепре

В субботу, 13 июня, в Днепре на улице Сичеславской Набережной Volkswagen выехал на встречную полосу движения и ударил Toyota, от чего авто перевернулось на крышу.

С места аварии пострадавших забрала скорая помощь. По предварительной информации, угрозы их жизни нет, сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На видео видно, что перед Volkswagen ехала Skoda, водитель которой резко остановился, поскольку несколько машин впереди него создали тянучку.

Появилось видео аварии с переворотом на набережной в Днепре

Мужчина за рулем Volkswagen не успел сориентироваться и нажал на тормоз, после чего автомобиль выехал на встречную полосу движения и ударил микроавтобус Toyota, который двигался ему навстречу.

На видео также видно, что пассажиры микроавтобуса после столкновения пытались самостоятельно выбраться через окна автомобиля.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на набережной перевернулся микроавтобус. В результате аварии пострадали три человек – двое взрослых и один ребенок.