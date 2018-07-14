"Порнхаб оживает": гости Одесского кинофестиваля поразили сеть безвкусицей

В сети высмеяли наряды гостей Одесского кинофестиваля, в которых они явились на красную дорожку по поводу его открытия.

На странице "Рагу.лі" в Facebook появился целый юмористический репортаж с мероприятия.

"Я давно не делала для вас репортажных постов, но когда показывают очередной эпизод сериала "Жлобы на красном" удержаться просто невозможно", - сказано в подписи.

На некоторых снимках можно заметить откровенно неумелое позирование гостей.

"Отличительная черта нашей элиточки в том, что ее ВИДНО! Причем при любых обстоятельствах - на красной дорожке, в час пик в метро, на распродаже в АТБ или в походе на церковь, потому что во всех случаях элиточка транслирует одинаковый посыл - расступись море, лягушка лезет!" - подписала снимок автор.

Некоторые удивили неуместными и безвкусными аксессуарами.

"О церкви я вспомнила недаром, потому что по ходу, кто-то пришел с корзинами святить яйца. Джейн Биркин, православная версия", - иронично подписан снимок.

Автор репортажа отметила, что в этом году фестиваль выглядел малобюджетным.

"А так вообще все было традиционно, малобюджетно и настолько по-домашнему, что даже по-хуторянски. Ну как в фильмах с участием Эрика Робертса. Его же для этого и пригласили", - сказано в сообщении.

Автор продолжила оценивать наиболее запоминающиеся наряды гостей:

"Здесь у меня один вопрос: а почему не леопьорд? Его как бы в кадре и нет, но ощущается".

"Иногда Седьмой километр доезжает до Оперного. Модели из народа, те, чей фотограф - селфи-палка".

"Она не стебется, это реально такой "стиль" жизни".

"Почему Ленин приуныл?".

"Когда категории порнхаба оживают - женщина-хищница!".

"Продавщицы дынь традиционно отвоевали себе точку на кинофесте".

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"Сломанная лапка, ожерелье, диадема".

"Женщина-пылесборник".

"Когда в клатч не всё влезло и пришлось выкручиваться".

"Инь и янь. Инь побеждает".

"Молодая волчица была не молодая".

На красной дорожке заметили также и экс-главу НБУ Валерию Гонтареву.

"Тема нового асортимента штор в местных магазинах розкрита", - прокомментировала снимок автор репортажа.

В основном, в соцсетях отметили неумение гостей подобрать стильный наряд по фигуре.

"Очень раскрыто", "Ну не хватило у человека элитной ткани на фигуру... Теперь можно вести тренинги "Как из метра Hermes пошить платье на Родину-мать", - пишут в сети.

Не менее смешные комментарии пользователи оставили и к другим фото:

"Чувак завтыкал и пришёл в тапках", "Дельфин и русалка".

"Зонтик прям в тему", "Вы тут стебетесь по поводу зонтика, а зря, зря.... Девушка уже под дождём побывала)) подол у платья- мокрый))", "Это что-то египетское, но точно не Тутанхамон".

Ранее OBOZREVATEL опубликовал фоторепортаж и полное видео с церемонии открытия 9-го международного Одесского кинофестиваля.