"Как ребенок!" В сейме Латвии засняли играющего молотком Зеленского: украинцы смеются

В сети появилось видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Латвию игрался молотком в местном сейме.

Ролик опубликовал в YouTube пользователь под ником Archie Goodwin (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что Зеленский спросил что-то у одной из латвийских депутатов и после ее кивка ударил деревянным молотком. На лице президента читался неподдельный восторг.

В сейме Литвы засняли играющего молотком Зеленского

Сеть повеселило видео с главой Украины. "Как маленький ребенок. Дали молоточком постучать", "Испанский стыд", "Баловался", "Ну клоун же", "Мимими", "Миленько (нет, серьезно, очень мило)", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Офисе Зеленского опозорились, перепутав Латвию, в которую отправился глава государства, с Литвой.

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