Головна Новини
17 жовтня • оновлено в 22:06
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Курйози

"Як дитина!" У сеймі Латвії зняли Зеленського, який грався молотком: українці сміються

18.2т Читати матеріал російською

У мережі з'явилося відео, на якому президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Латвії грався молотком у місцевому сеймі.

Ролик опублікував у YouTube користувач під ніком Archie Goodwin (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, що Зеленський запитав щось у однієї з латвійських депутаток і після її кивка вдарив дерев'яним молотком. На обличчі президента читався непідробний захват.

Новини
"На коліна, комаха!" На "Лізі сміху" пожартували над Зеленським. Відео

У сеймі Латвії зняли Зеленського, який грався молотком

У сеймі Латвії зняли Зеленського, який грався молотком

Мережу повеселило відео з главою України. "Як маленька дитина. Далі молоточком постукати", "Іспанський сором", "Балувався", "Ну клоун же", "Мімімі", "Миленько (ні, серйозно, дуже мило)", – написали в коментарях.

"Як дитина!" Зеленський грав молотком в Латвії
"Як дитина!" Зеленський грав молотком в Латвії

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Офісі Зеленського зганьбилися, переплутавши Латвію, в яку вирушив глава держави, з Литвою.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
Латвія
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
89
41
Смішно
9
Цікаво
24
Сумно
14
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
voznyk ruslan
voznyk ruslan
Ну звичайні радощі -дурощі людини.у кожного є свої приколи
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Tymoshenko Tanya
Tymoshenko Tanya
МОЛОДЕЦ,МОЖЕТ И ПОШУТИТЬ,НИ ЧЕГО ОБИДНОГО ИЛИ ПОШЛОГО НЕ ВИЖУ.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Рогач Анжела
Рогач Анжела
АБАЖАЮ НАШЕГО ПРЕЗИДЕНТА！
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Блоги / думки

ads pixel