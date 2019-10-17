"Як дитина!" У сеймі Латвії зняли Зеленського, який грався молотком: українці сміються

У мережі з'явилося відео, на якому президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Латвії грався молотком у місцевому сеймі.

Ролик опублікував у YouTube користувач під ніком Archie Goodwin (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, що Зеленський запитав щось у однієї з латвійських депутаток і після її кивка вдарив дерев'яним молотком. На обличчі президента читався непідробний захват.

У сеймі Латвії зняли Зеленського, який грався молотком

Мережу повеселило відео з главою України. "Як маленька дитина. Далі молоточком постукати", "Іспанський сором", "Балувався", "Ну клоун же", "Мімімі", "Миленько (ні, серйозно, дуже мило)", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Офісі Зеленського зганьбилися, переплутавши Латвію, в яку вирушив глава держави, з Литвою.

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