За мужчинами заметили странную привычку во время еды. Видео

Пользователи видеосервиса TikTok поделились странной привычкой своих отцов во время перекуса снэками.
Мужчины старшего возраста сперва трясут орешки в руке и только после этого отправляют их в рот (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Как едят снэки мужчины старшего возраста
Оказалось, что так делают многие мужчины, о чем свидетельствуют опубликованные ролики.
Блогеры подтвердили, что в их семьях отцы сперва засыпают перекус в ладонь, затем трясут его, а только потом едят.
Один из пользователей даже снял пародийное видео на эту тему. Он представил себя на месте отца, который пытается есть миндаль как обычный человек, однако у него ничего не выходит.
@ej_savage_lmao
And that’s on cashews 😔👊🏻 ##dad ##neverfitin ##natureathome♬ The Home Depot Beat - The Home Depot
@maddym_202
##duet with @jaspergood my dad fits the stereotype ##foryou♬ Dad eating almonds - jaspergood
@npastaa
accurate representation of the white dad eating nuts ##fyp ##whitedads ##foryou♬ original sound - npastaa
@snaxxxine
Sometimes you just gotta say... ##EatEmUp ##InTheHouseparty ##riskybusiness ##dadvibes ##fyp♬ Dad eating almonds - jaspergood
@whatsgoingonyoutube
This is Daddy 101 ##fyp ##foryou♬ human - Christina Perri
Как сообщает OBOZREVATEL, ранее снимки с якобы окровавленным лицом стали трендом в соцсетях Instagram и TikTok во время карантина из-за коронавируса.
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