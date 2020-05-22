За мужчинами заметили странную привычку во время еды. Видео

Пользователи видеосервиса TikTok поделились странной привычкой своих отцов во время перекуса снэками.

Мужчины старшего возраста сперва трясут орешки в руке и только после этого отправляют их в рот (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как едят снэки мужчины старшего возраста

Оказалось, что так делают многие мужчины, о чем свидетельствуют опубликованные ролики.

Блогеры подтвердили, что в их семьях отцы сперва засыпают перекус в ладонь, затем трясут его, а только потом едят.

Один из пользователей даже снял пародийное видео на эту тему. Он представил себя на месте отца, который пытается есть миндаль как обычный человек, однако у него ничего не выходит.

Как сообщает OBOZREVATEL, ранее снимки с якобы окровавленным лицом стали трендом в соцсетях Instagram и TikTok во время карантина из-за коронавируса.

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