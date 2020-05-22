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23 мая • обновлено в 02:30
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За мужчинами заметили странную привычку во время еды. Видео

1.7т
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Пользователи видеосервиса TikTok поделились странной привычкой своих отцов во время перекуса снэками.

Мужчины старшего возраста сперва трясут орешки в руке и только после этого отправляют их в рот (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как едят снэки мужчины старшего возраста

Как едят снэки мужчины старшего возраста

Оказалось, что так делают многие мужчины, о чем свидетельствуют опубликованные ролики.

Блогеры подтвердили, что в их семьях отцы сперва засыпают перекус в ладонь, затем трясут его, а только потом едят.

Один из пользователей даже снял пародийное видео на эту тему. Он представил себя на месте отца, который пытается есть миндаль как обычный человек, однако у него ничего не выходит.

@ej_savage_lmao

And that’s on cashews 😔👊🏻 ##dad ##neverfitin ##natureathome

♬ The Home Depot Beat - The Home Depot

@maddym_202

##duet with @jaspergood my dad fits the stereotype ##foryou

♬ Dad eating almonds - jaspergood

@npastaa

accurate representation of the white dad eating nuts ##fyp ##whitedads ##foryou

♬ original sound - npastaa

@snaxxxine

Sometimes you just gotta say... ##EatEmUp ##InTheHouseparty ##riskybusiness ##dadvibes ##fyp

♬ Dad eating almonds - jaspergood

@whatsgoingonyoutube

This is Daddy 101 ##fyp ##foryou

♬ human - Christina Perri

Как сообщает OBOZREVATEL, ранее снимки с якобы окровавленным лицом стали трендом в соцсетях Instagram и TikTok во время карантина из-за коронавируса.

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еда видео
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