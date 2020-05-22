За чоловіками помітили дивну звичку під час їжі. Відео

Користувачі відеосервісу TikTok поділилися дивною звичкою своїх батьків під час перекусу снеками.
Чоловіки старшого віку спершу трясуть горішки в руці і тільки після цього відправляють їх в рот (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Як їдять снеки чоловіки старшого віку
Виявилося, що так роблять багато чоловіків, про що свідчать опубліковані ролики.
Блогери підтвердили, що в їх сім'ях батьки спершу засипають перекус в долоню, потім трясуть його, а тільки потім їдять.
Один з користувачів навіть зняв пародійне відео на цю тему. Він представив себе на місці батька, який намагається їсти мигдаль як звичайна людина, однак у нього нічого не виходить.
@ej_savage_lmao
And that's on cashews 😔👊🏻 ## dad ## neverfitin ## natureathome♬ The Home Depot Beat - The Home Depot
@ maddym_202
## duet with @jaspergood my dad fits the stereotype ## foryou♬ Dad eating almonds - jaspergood
@npastaa
accurate representation of the white dad eating nuts ## fyp ## whitedads ## foryou♬ original sound - npastaa
@snaxxxine
Sometimes you just gotta say ... ## EatEmUp ## InTheHouseparty ## riskybusiness ## dadvibes ## fyp♬ Dad eating almonds - jaspergood
@whatsgoingonyoutube
This is Daddy 101 ## fyp ## foryou♬ human - Christina Perri
Як повідомляє OBOZREVATEL, раніше знімки з нібито закривавленим обличчям стали трендом в соцмережах Instagram і TikTok під час карантину через коронавірус.
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