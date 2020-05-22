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23 травня • оновлено в 02:30
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За чоловіками помітили дивну звичку під час їжі. Відео

1.7т
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Користувачі відеосервісу TikTok поділилися дивною звичкою своїх батьків під час перекусу снеками.

Чоловіки старшого віку спершу трясуть горішки в руці і тільки після цього відправляють їх в рот (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як їдять снеки чоловіки старшого віку

Як їдять снеки чоловіки старшого віку

Виявилося, що так роблять багато чоловіків, про що свідчать опубліковані ролики.

Блогери підтвердили, що в їх сім'ях батьки спершу засипають перекус в долоню, потім трясуть його, а тільки потім їдять.

Один з користувачів навіть зняв пародійне відео на цю тему. Він представив себе на місці батька, який намагається їсти мигдаль як звичайна людина, однак у нього нічого не виходить.

@ej_savage_lmao

And that's on cashews 😔👊🏻 ## dad ## neverfitin ## natureathome

♬ The Home Depot Beat - The Home Depot

@ maddym_202

## duet with @jaspergood my dad fits the stereotype ## foryou

♬ Dad eating almonds - jaspergood

@npastaa

accurate representation of the white dad eating nuts ## fyp ## whitedads ## foryou

♬ original sound - npastaa

@snaxxxine

Sometimes you just gotta say ... ## EatEmUp ## InTheHouseparty ## riskybusiness ## dadvibes ## fyp

♬ Dad eating almonds - jaspergood

@whatsgoingonyoutube

This is Daddy 101 ## fyp ## foryou

♬ human - Christina Perri

Як повідомляє OBOZREVATEL, раніше знімки з нібито закривавленим обличчям стали трендом в соцмережах Instagram і TikTok під час карантину через коронавірус.

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їжа видео
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