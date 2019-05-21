"Ви можете мене відпустити?" Ляшко схопив Зеленського. Відеофакт

У кулуарах адміністрації президента лідер Радикальної партії Олег Ляшко перекинувся з президентом Володимиром Зеленським декількома фразами і міцно потиснув йому руку.

Главі держави довелося просити нардепа послабити хватку. Відео з курйозною зустріччю радикал оприлюднив у Facebook.

Ляшка не пустили в зал засідань через його наміри вести пряму трансляцію під час консультацій і він спробував попросити дозволу в Зеленського.

Зеленський і Ляшко

"Володимире, доброго дня! Вітаю вас!", — сказав Ляшко.

На це Зеленський зауважив, що нардеп "дуже демократично виглядає".

"Так само, як і ви, до речі, ми маємо однаковий вигляд", — парирував Ляшко.

Потім президент запитав його: "Скажіть, як ви ставитеся до дострокового припинення повноважень Ради?"

"Я ставлюся нормально", — відповів Ляшко, на що Зеленський потиснув йому руку.

"Спасибі за консультацію", — сказав він і, спробувавши вирвати свою руку з руки Ляшка, попросив: "Ви можете мене відпустити?".

Момент на відео дивитися з 19 хвилини:

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 травня на консультації прибуло керівництво Верховної Ради і лідери фракцій.

Ляшко влаштував скандал у коридорах адміністрації президента через телефон і спробував прорватися крізь охорону.

Нагадаємо, що в день інавгурації під час першого звернення нового президента України до українців між ним і лідером Радикальної партії Олегом Ляшком сталася перепалка. Ляшка обурило те, що Зеленський перейшов із державної мови на російську, і він зробив йому зауваження.

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