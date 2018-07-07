"Второе пришествие Муссолини": пропагандисты "ДНР" попались на троллинг ВСУ

Украинские военные ради шутки установили на одно из разрушенных зданий в Авдейвской промзоне флаг Италии, что вызвало беспокойство среди террористов и их пропагандистов (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Так, на одном из ресурсов боевиков сразу же вышел сюжет, в котором утверждается, что на стороне Вооруженных сил Украины на Донбассе якобы воюют иностранные наемники. Об курьезной ситуации рассказала представитель благотворительного фонда "Повернись живим" Ольга Омелянчук на своей странице в Facebook.

"Как. Перестать. Орать. На днях наши пацаны (шутки ради) установили в районе промки флаг Италии (какой нашли). И уже сегодня (7 июля. — Ред.) новости "ДНР" выпустили сюжет о кровожадных итальянских наемниках, которые воюют против "бравых бойцов "Пятнашки", — пишет девушка.

Пользователи сети с юмором отреагировали на ляп пропагандистов "ДНР" и оставили по этому поводу много забавных комментариев.

"А если бы чуть более старый итальянский флаг — закричали бы про второе пришествие Бенито Муссолини", "Срочно нужны флаги США и Германии", "Со всеми флагами так: и США в "Азове", и Канады в 24 бригаде. Одни инфоповоды, только успевай", "Против "ДНР" воюет макаронный монстр", "Германский всегда актуален", — написали они.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети вызвало резонанс постановочное видео с родственниками ликвидированных российских оккупантов, приехавшими положить цветы к месту их убийства и сфотографироваться на фоне разрушенного Донецкого аэропорта с главарем "ДНР" Захарченко.